Man die spiegel van auto reed is bekend bij slachtoffer

De man die verantwoordelijk zou zijn voor een bijna-ongeval op de N33 bij Appingedam, is opgezocht door het slachtoffer Stef Misker. Het zou gaan om een 22-jarige man uit Bellingwolde.

Misker filmde het bijna-ongeluk met zijn dashcam. Bij de bijna-aanrijding werd een spiegel van de auto van Misker geramd. 'Hij erkende direct schuld', vertelt Misker. 'Hij was bezig met andere dingen zoals de radio en zat niet op te letten.''Er was geen opzet in het spel. Hij had de brokstukken niet zien vliegen in de spiegel', zegt Misker. 'Het papierwerk is ingevuld en de verzekeraars doen de verdere afhandeling.'