Wedstrijd FC Groningen verschoven voor rustdag Ajax

De uitwedstrijd van FC Groningen tegen Ajax is verzet van zaterdag 19 naar zondag 20 augustus. Volgens Hans Nijland komt dat door de uitschakeling van Ajax in de Champions League.

Ajax is door die uitschakeling in de Europa League beland. Daarvoor worden op donderdag 17 augustus play-offs gespeeld. Door de wedstrijd tegen FC Groningen een dag te verschuiven, hebben de Amsterdammers een extra dagje rust.Ajax werd afgelopen woensdag door OGC Nice uitgeschakeld in de Champions League.