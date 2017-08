'Treant heeft organisatie niet op orde'

'Het vertrek van de voorzitter van de raad van toezicht van Treant Zorggroep Bas Eenhoorn laat nog maar weer eens zien dat Treant de organisatie niet op orde heeft.'

Dat zegt Geert Metselaar, voorzitter van de denktank die zich met de toekomst van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen bezig houdt, tegen RTV Drenthe. Het Bethesda ziekenhuis valt onder zorggroep Treant. Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal hoort ook bij die zorggroep.Donderdag werd bekend dat Bas Eenhoorn per direct vertrekt bij Treant. Hij zou een verschil van mening hebben met voorzitter Carla van de Wiel van de raad van bestuur. Waar dat verschil van inzicht uit bestaat is niet bekend.Ook Metselaar weet niet waarom Eenhoorn is opgestapt. 'Het is moeilijk om door beslagen ramen te kijken. Je moet wel constateren dat er een fusieproces van tien jaar achter ons ligt, waarbij de heer Eenhoorn in de keuken stond. En je kunt niet zeggen dat het opgeschoten is', vertelt Metselaar. 'Misschien is dit wel een stap ten goede, je weet maar nooit.''Eerder hebben wij in een rapport vastgesteld dat Treant een organisatie is die niet 'in control' is, en daar is dit ook weer een voorbeeld van', zegt Metselaar.'We hebben aangegeven wat we van Treant verwachten. Het is zeer te betreuren dat dit soort dingen gebeuren, want zolang ze elkaar met de pannen achterna zitten wordt er niet gekookt.'