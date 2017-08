Den Andel krijgt schoolgebouw langer in bruikleen

Inwoners van Den Andel mogen het voormalig schoolgebouw 'De Holm' langer gebruiken. Dat heeft de gemeente Winsum besloten.

Twee jaar geleden kregen kinderen er nog les. Het kwam daarna leeg te staan en dorpsbewoners besloten een nieuwe invulling te geven aan het gebouw. Zo is vorig jaar begonnen met de winkel H'Andel, waarin inwoners zelf een winkeltje kunnen inrichten.Ook willen inwoners binnenkort starten met een fabriekje in de school om plastic uit het dorp te recyclen.De gemeente juicht de initiatieven toe en is blij dat inwoners de leefbaarheid in het dorp willen verbeteren. Het college wil de initiatiefnemers de kans geven de ideeën verder uit te werken.Het gebouw mag tot 31 december 2017 gebruikt worden. De gemeente hoopt dat de inwoners het schoolgebouw daarna kunnen kopen.