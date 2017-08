Witteveen+Bos beschuldigt advocatenkantoor van 'feitelijke onjuistheden'

Witteveen+Bos zet de tegenaanval in, na het vernietigend oordeel over de onderzoeksmethode die het bureau gebruikte in het buitengebied. In een verklaring wordt het Rotterdamse advocatenkantoor VanNiekerkCieremans beticht van 'feitelijke onjuistheden.'

De juristen van dit kantoor concluderen dat er weinig deugt van het afwijzen van 1600 schadeclaims in het buitengebied door Witteveen+Bos. De werkwijze die het bureau gebruikte werd in opdracht van het Groninger Gasberaad tegen het licht gehouden. Dat leidt tot een vernietigend oordeel.Na een kleine week komt Witteveen+Bos met een tegenreactie. Met als aantekening dat het bureau 'niet de aangewezen partij is om een mening te hebben over het juridisch advies.''Maar,' zo staat in de verklaring, 'doordat het advocatenkantoor feitelijk onjuist berichtte over de gehanteerde onderzoeksmethode, is mogelijk onrust ontstaan bij bewoners. Witteveen+Bos betreurt dit en reageert inhoudelijk op de feitelijke onjuistheden.'Daarbij gaat het onder meer om de conclusie dat Witteveen+Bos haar bevindingen uitsluitend heeft gebaseerd op de uitkomsten van een theoretisch model. Dat is volgens het bureau 'niet terecht'.Volgens het bureau is de zogenoemde Presumable Cause Analysis (PCA) toegepast. 'Van elke individuele schade is een bouwkundige afweging van de oorzaak gemaakt en is achteraf met een data-analyse getoetst of de bouwkundige beoordelingen kloppen.'Verder wordt in het vernietigend oordeel van het advocatenkantoor volgens de verklaring ten onrechte van 'de Witteveen+Bos-theorie' gesproken. Daarbij gaat het om het gebruik van theoretische modellen voor onder meer de berekening van trillingssnelheden. Er wordt op gewezen dat die modellen ontwikkeld zijn door een internationale wetenschapper, het KNMI en onderzoeksbureau Deltares.Ook wordt verwezen naar onderzoeksinstituut TNO: 'De bouwkundige inspectie en het omgevingsonderzoek zijn ontwikkeld door TNO en worden breed toegepast in schadeonderzoeken aan gebouwen.'Witteveen+Bos benadrukt dat alle gebouwen waaraan schade is gemeld individueel onderzocht zijn. En dat is 'anders dan het advocatenkantoor lijkt aan te nemen.'