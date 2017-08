Lopend Vuur: De Nederlandse zorg is z'n prijs waard

De zorgpremies gaan komend jaar waarschijnlijk opnieuw omhoog. Een tegenvaller in de financiering via overheid en werkgevers is hiervan de oorzaak. Dat meldt de directeur van zorgverzekeraar DSW vanochtend via de NOS.

De premies zijn voor veel Groningers nauwelijks op te brengen. Daarnaast mijden veel mensen dure zorg vanwege het hoge eigen risico. Aan de andere kant is de Nederlandse zorg excellent. In weinig landen is de zorg zo goed van kwaliteit, niveau en organisatie. En de laagste inkomens worden gecompenseerd met de zorgtoeslag.Mag deze goede zorg ook wat kosten? Of loopt het de spuigaten uit? Kortom, is de Nederlandse zorg z'n prijs waard?