Bakkers in de bres tegen hoge pintransactiekosten

Elke keer als je bij bakker Riedstra in Veendam je broden per pin afrekent, betaalt hij €0,05 aan transactiekosten. Dat is veel meer dan retailers zoals Albert Heijn moeten afdragen per pintransactie, want die betalen volgens de bakker 'minder dan de helft'. Voor Ale Kor Riedstra is de maat vol.

Het probleem speelt vooral bij winkeliers waar mensen kleine bedragen besteden, zoals de bakker en de slager. 'De kostprijs van een pintransactie ligt volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) rond de vier tot vijf cent. Dat er onder de kostprijs geleverd wordt aan grote organisaties is ons een doorn in het oog', vertelt Riedstra.De Veendamse bakker is naast bakker ook bestuurslid van de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemers Vereniging. Met 70.000 tot 80.000 transacties per jaar voor zijn gebak en broden, kosten de pintransacties Riedstra al snel zo'n 4.500 euro.Dat moet rechtvaardiger volgens hem. 'In feite is pinnen niet meer dan een service die je biedt. En het is net als energiemaatschappijen een maatschappelijk iets. Laten we dan ook met z'n allen de kosten voor onze rekening nemen.'Dat kleine ondernemers hogere transactiekosten betalen is volgens Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging Nederland te wijten aan marktwerking. 'Zo'n twintig jaar geleden zijn de pindiensten op last van de overheid en winkeliers aan de markt overgelaten. Er zijn ongeveer twintig niet-banken die pindiensten aanbieden en die mogen hun eigen tarieven bepalen.'Er zijn wel maximumtarieven, maar geen minimumtarieven voor deze diensten. Grote ondernemers zijn daardoor voordeliger uit. 'Maar contactloos pinnen kost een ondernemer €0,15 als je onderhoud, plaatsen van de automaat meerekent, en contant betalen kost een ondernemer nog altijd rond de €0,25 per transactie. Als je het zo bekijkt is pinnen dus sowieso relatief goedkoop.'Riedstra kaartte het probleem aan bij de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). 'Maar zij geven aan dat de kostprijs vier tot vijf cent is, precies zoals wij betalen.' Het verschil met de grote retailers krijgt de bakker niet uitgelegd.Een woordvoerder van de ACM laat weten dat ze in gesprek zijn geweest met de bakkers van de NBOV. 'We hebben gevraagd om meer gegevens, zodat we met dit probleem aan de slag kunnen. We krijgen ook signalen uit andere branches.'Maar voorlopig blijft de zaak links liggen. 'De politiek vindt de zaak te klein', laat Riedstra weten. 'Maar nu het kabinet opnieuw aan het formeren is, moeten we het in de lucht brengen. Hier moet echt een oplossing voor komen.'