Vriendin Thijmen Kupers op de fiets naar Londen

Ze is er altijd bij. Wannneer Thijmen Kupers in actie komt ,zit zijn vriendin Suzanne op de tribune. Dit keer heeft Suzanne Voorrips er veel voor over om haar vriend te zien.

Bijna 1500 kilometer legde ze af om op de fiets in Londen te komen. Vrijdag begint het Wereldkampioenschap Atletiek in de Engelse hoofdstad.Voorrips kan momenteel zelf niet aan wedstrijden deelnemen. Ze kampt nog met de naweeën van een voetbreuk. Daarom stapte ze op de fiets om vakantie te vieren. 'Je kan met een gebroken voet niet alle vakanties doen die je wilt natuurlijk. Daarom werd het een fietsvakantie.'Haar fietstocht begon in Groningen en donderdag arriveerde ze in Londen. 'In Vlissingen ben ik het land uitgegaan. Via Kortrijk in België en Honfleur kwam ik uit in Roscoff in Frankrijk. Daar heb ik de boot genomen naar Plymouth en vervolgens naar Londen gefietst. En het was heel leuk en het viel me ook mee.'Zaterdag zit Voorrips op de tribune in het Olympisch Stadion van Londen om haar vriend aan te moedigen in de series van de 800 meter. 'Dat gaat wel mooi worden denk ik. De finale halen behoort tot de mogelijkheden, maar hij zal er hard voor moeten werken.'Het stel reist samen met de trein terug naar Groningen.