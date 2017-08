Mollema krijgt uitnodiging van Feyenoord

Bauke Mollema in een Feyenoordshirt (Foto: Twitter/Bauke Mollema)

Bauke Mollema volgt de transfers in het betaald voetbal met de nodige interesse. En dan met name hoe Feyenoord zich roert op de transfermarkt. De Groningse wielrenner is groot fan van de landskampioen uit Rotterdam.





Mollema bezoekt dit seizoen sowieso een keer een wedstrijd in De Kuip. 'Ik ben natuurlijk niet zo vaak in Nederland, maar een Champions League-wedstrijd wil ik wel bijwonen. Ik ben al uitgenodigd!'



De wielrenner volgde de strijd om het landskampioenschap het afgelopen seizoen op de voet:







