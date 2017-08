Groningse onderzoekt het leven op de Noordzeebodem

De Groningse onderzoekster Karin van der Reijden houdt zich de aankomende weken bezig met het onderwaterleven. Met het onderzoeksschip de Neptune gaat ze de Noordzeebodem onderzoeken.

Het schip heeft de afgelopen dagen de Borkumse Stenen in kaart gebracht. Het schip lag voor anker in de Eemshaven maar is zaterdagochtend weer vertrokken om andere delen van de Noordzee te onderzoeken.Karin van der Reijden is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt mee aan het project DISCLOSE. Dit project moet zorgen voor meer biologische gegevens over de Nederlandse Noordzeebodem. Van der Reijden gaat met verschillende technieken en op verschillende schalen kwetsbare zeebodemhabitats in kaart brengen.'Wij kijken hoe diep de zeebodem is en hoe het eruitziet. En hoe daarop de biologische gemeenschap verandert. Dus waarom leeft een diertje daar precies waar het leeft', vertelt Karin van der Reijden. Ook gaat ze kijken wat de natuurlijke en menselijke invloeden op het onderwaterleven zijn.Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Stichting de Noordee, TU Delft, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en de Rijksuniversiteit Groningen.