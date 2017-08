Rechter beslist: Muziekschool moet zangeres Kira Dekker betalen

(Foto: Marloes Bosch Fotografie)

Zangeres Kira Dekker hoeft de Facebookberichten over muziekschool De Notenboom in Sappemeer die ze plaatste niet te verwijderen. Ook hoeft ze geen reftificatie te plaatsen. Dat bepaalde de rechtbank in Groningen in een kortgeding.





Geplaatst in beperkte context

Volgens de rechter zijn de berichten weliswaar geformuleerd in weinig subtiele bewoordingen, maar zijn de uitingen niet gedaan in een medium waaraan de doorsnee lezer groot gezag zal toekennen.



'De berichten zijn geplaatst in een beperkte context, te weten de Facebookpagina van Kira Dekker, de woordkeuze staat op zichzelf en de berichten zijn eenmalig geuit.'



De rechter vindt het recht van Dekker om haar mening te uiten zwaarder wegen dan het belang van de muziekschoolhoudster. De berichten kunnen om die reden niet als onrechtmatig gezien worden.



De muziekschool is bovendien veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en een bedrag van 160 euro dat Kira Dekker nog van de eigenaresse tegoed heeft.





- Muzieksschool klaagt Kira Dekker aan wegens 'smaad en bedreiging'