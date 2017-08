Krijgt Groningen meer overlast van Friese ganzen?

Groningen krijgt mogelijk meer overlast van ganzen door het nieuwe ganzenbeleid van Friesland. Daarvoor waarschuwt Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren (PvdD) in Provinciale Staten.

In Friesland mogen 200.000 extra ganzen geschoten worden, zo is onlangs besloten. De vogels vormen overlast voor boerenbedrijven, waar ze weilanden kaalvreten en onderpoepen. In Friesland worden ze voortaan ook in de winter bejaagd.De PvdD denkt dat de 'Friese' ganzen hierdoor naar Groningen vluchten. Omdat Groninger boeren daar dan last van krijgen, zullen die ook meer op de vogels jagen, vreest de partij. Volgens fractievoorzitter Kirsten de Wrede is het voornemen van Friesland buitensporig. In onze provincie zouden jaarlijks maar 10.000 ganzen worden afgeschoten.'Wij willen voorkomen dat hier ook meer ganzen gedood gaan worden, of dat de nu ingestelde gedooggebieden onder druk komen te staan', zegt de PvdD.De partij wil weten of Groningen en Friesland overleg hebben gehad over het ganzenbeleid en of is onderzocht wat de gevolgen kunnen zijn van het Friese beleid.