Pech deert Uneken niet bij EK Wielrennen

(Foto: RTV Noord / Theo Sikkema)

Wielrenster Lonneke Uneken uit Veendam zal haar debuut op het EK Wielrennen voor Junioren niet snel vergeten. Ze had de nodige pech tijdens de koers over 60 kilometer. Maar ze kon ook juichen, want landgenote Lorena Wiebes kroonde zich tot Europees Kampioen.





Ze sloot weer aan in het peloton en op vijf kilometer van de finish reed ze samen de andere Nederlandse vrouwen het gat dicht naar drie koploopsters. Wiebes won daarna de massasprint.



