Tbs'er gewond na steekpartij met zelfgemaakt mes

Een patiënt van de Dr. S. van Mesdagkliniek in Groningen is gewond geraakt na een steekpartij. De man werd door een medebewoner van de tbs-kliniek in zijn nek gestoken. De steekpartij vond afgelopen woensdag plaats.

Geen blijvend letsel

Een woordvoerder van de tbs-kliniek spreekt van een ernstig incident. 'De patiënt is uit voorzorg in het ziekenhuis onderzocht. Waarschijnlijk houdt hij er geen blijvend letsel aan over.'



Intern onderzoek

De kliniek heeft aangifte gedaan. Daarnaast wordt er een intern onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident.



'De medewerkers hebben accuraat gehandeld. Vanwege de impact is er nazorg voor de betrokken personeelsleden en de patiënten geregeld', aldus de woordvoerder.



Twee keer

Uit cijfers van de kliniek blijkt dat dergelijke incidenten gemiddeld twee à drie keer per jaar plaatsvinden.



Volgens getuigen liep de dader na het eten op het slachtoffer af en stak hem zonder iets te zeggen neer. Dat zou met een zelfgemaakt kartelmes zijn gebeurd.