Oorzaak dodelijke woningbrand Delfzijl is niet te achterhalen

(Foto: fps/Richard Degenhart)

Het is is niet te herleiden hoe de brand in een huis aan de Oslofjord in Delfzijl donderdagochtend kon ontstaan. Het politie-onderzoek is daarmee afgerond. De 82-jarige bewoonster van het pand kwam bij de brand om het leven.

Geen brandstichting

Er is geen technische oorzaak van de brand gevonden. Ook zijn er geen aanwijzingen van brandstichting gevonden.



Ontdekt door buurman

De brand werd vroeg in de ochtend ontdekt door een buurman. Toen de brandweer kwam, stond het hele huis al vol rook. Brandweermensen haalden de vrouw uit het huis maar hulp mocht niet meer baten.



