Bewoners Julianalaan keren terug: 'Nog altijd de angst dat het weer gebeurt'

Bijna vier maanden geleden is het, de ontploffing aan de Julianalaan in Veendam. Een grote betonmolen draait en wat hekken zijn verplaatst; voorbereidingen voor de terugkeer van sommige bewoners zijn in volle gang.

'Dit is de eerste keer dat ik terug ben', vertelt Dick Lukkien. Hij woonde onder het weggevaagde appartementencomplex. 'Het was zo'n grote klap, nait normoal. Dat blijft nog wel een tijdje zitten, of dat ooit weer weggaat...'De knal maakte diepe indruk op Lukkien. 'Ik weet nog dat ik op bed lag en een halve meter omhoog vloog. Ik ging eruit en alle balkondeuren stonden open. Toen ik door de deuren keek, was het net alsof er een bom was ontploft, alsof het oorlog was. 'Dat kan niet waar wezen', dacht ik.'Of Lukkien terugkeert naar zijn oude appartement weet hij nog niet. 'D'r was altijd leven in de brouwerij hier, dat was mooi. Maar waar ik nu zit is het wel lekker rustig.'Aan de overkant van het appartementencomplex zijn schilders in de weer en wordt de glasschade aan het appartement van Dick en Willy Koning hersteld. Zij mogen op 11 augustus terug naar hun oude stek.Overal staan kratten met kunststof en de woning klinkt hol. 'Het is een beetje een chaos, maar alles is weer herstellende', relativeert Dick de situatie. Samen met zijn vrouw woonde hij de afgelopen maanden bij zijn kinderen. 'Je wilt het liefst zo snel mogelijk terug, dus dan pendel je maar wat heen en weer om thuis te zijn tijdens de werkzaamheden. Je moet het er voor over hebben.'Met zijn vrouw was hij op de camping toen het appartementencomplex in april ontplofte.'Die emotie hebben we dus gelukkig niet meegemaakt. Maar het is alles wat er omheen gebeurt en al die mensen die aan het werk zijn in je huis; je voelt je niet meer thuis', vertelt Willy.Het echtpaar keert niet zorgeloos terug in hun oude woning. 'Je denkt toch 'waar woont nog zo iemand die dit zou kunnen doen?'. De angst dat het nog een keer gebeurt, die zit er nog.'Volgende week kunnen de meubels in hun appartement en is de vloer opnieuw gelegd. Dan hangen de gordijnen weer en kan het echtpaar, vier maanden later, weer terug naar huis. Ze hopen vooral op rust.'Nu de sloopwerkzaamheden klaar zijn is het al beter, maar we zitten nog wel tot medio 2018 in de werkzaamheden', verwachten Dick en Willy.Die worden langzaamaan minder, maar de angst verdwijnt niet zomaar. 'Het lawaai van de werkzaamheden heeft voor ons, maar vooral voor de buren die wel bij de ontploffing waren nog steeds een behoorlijke impact. Als er een stuk beton naar beneden valt, of als het midden in de nacht onweert... Die schrikken nog altijd.'