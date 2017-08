Menzis: 'Nog niets te zeggen over stijging zorgpremie'

Het is nog veel te vroeg om te stellen dat de zorgpremie volgend jaar omhoog gaat. Dat zegt zorgverzekeraar Menzis in reactie op de uitspraken van collega-verzekeraar DSW.

De topman van DSW waarschuwt vrijdag dat door een tegenvaller van 400 miljoen euro de premie volgend jaar omhoog moet. Het zou gaan om 30 euro op jaarbasis, wat neerkomt op 2,50 euro per maand.Maar volgens Roland Kroes van Menzis kan nog helemaal niet geconcludeerd worden dat deze tegenvaller zorgt voor een premiestijging.'Wij maken als verzekeraars een raming van de kosten. Daar komen altijd tegenvallers en meevallers op naar voren. Dit is slechts één post op deze begroting.'De zorgpremie moet omhoog op het moment dat de reserves van de verzekeraars kleiner worden en de zorgkosten stijgen, legt Kroes uit.'Het is wel zo dat onze reserves de afgelopen jaren kleiner zijn geworden, maar het is nog te vroeg om daar nu al conclusies aan te verbinden.'Menzis komt zelf rond half november met de zorgpremie voor volgend jaar. DSW is traditiegetrouw altijd de eerste verzekeraar die de cijfers bekendmaakt. Naar verwachting gebeurt dat in september.