Ambachtelijke Groninger jenever 'uut Midwolle'

Groningen en jenever horen bij elkaar sinds de familie Hooghoudt in 1888 een destilleerderij begon. Jarenlang was dat bedrijf de enige producent van jenever oet Grunnen. Langzamerhand komt daar verandering in. Dankzij een klein destilleerderijtje in Midwolda. Alambik van Zarko Nesic.

Geschreven door René Walhout

Ergens langs de boorden van de Dollard ligt 'ie: een vat vol eersteklas jenever gestookt van oude Groninger graansoorten. De drank ligt niet alleen te rijpen, maar profiteert ook van het unieke ziltige klimaat rond de Dollard. Volgens Zarko Nesic kun je dat uiteindelijk proeven in het borreltje. En hij kan het weten, want hij maakte de jenever.



'Die wil ik ook maken'

Samen met zijn vrouw ontvluchtte Zarko begin jaren '90 de oorlog in Joegoslavië. Uiteindelijk kwamen ze in Midwolda terecht, waar ze tien jaar geleden begonnen met hun destilleerderij. Het was nota bene een rondleiding bij Hooghoudt die Zarko ertoe bracht. 'Ze hadden een hele oude en bijzondere jenever liggen en toen ik die proefde dacht ik: 'die wil ik ook maken'.'



Westerwoldse rogge

Inmiddels maakt de Midwolmer destilleerder meer dan alleen jenevers. Een Oldambster whisky, eau-de-vie's en likeuren komen uit zijn authentieke Franse ketel. Het liefst werkt hij met ingredienten uit de buurt. Dat begint met Groningse graansoorten. 'Oldambster graan en vooral Westerwoldse rogge is heel geschikt om jenever van te stoken. Dat komt onder meer door de zandgronden maar ook het lokale klimaat waar de Dollard voor zorgt', zegt de stoker.



