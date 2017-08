Dorpswinkel Sauwerd draait succesvolle proef met vrijwilligers

In Sauwerd proberen inwoners de lokale supermarkt weer nieuw leven in te blazen. Nadat een ondernemer stopte met de buurtsuper leek de winkel uit het dorp te verdwijnen.

Inmiddels is er een coöperatie opgezet en wordt de winkel verbouwd. Vrijwilligers en een deel betaalde krachten gaan de winkel open proberen te houden. De afgelopen weken draait de winkel al proef met een kleine broodboetiek in de oude personeelsruimte.'We zijn met de laatste dingen bezig. De ramen moeten geplaatst worden en de vloeren gelegd', vertelt Hylke Zijlstra, voorzitter van de dorpswinkelcoöperatie. 'We willen de zaak een dorpskarakter geven. Het moet niet alleen een winkel zijn maar ook een ontmoetingsplek'.De supermarkt bestaat uit een aaneenschakeling van oude huizen. Door een deel van het systeemplafond te verwijderen, worden oude steunbalken zichtbaar. 'Die laten we gewoon zien, net zoals de bakstenen muur. Dan krijgt het een lokaal karakter. Ook door het plaatsen van ramen moet de winkel uitstraling krijgen', vertelt Hylke Zijlstra. Een koffietafel moet de uitnodiging om te blijven hangen compleet maken.De winkel gaat straks draaien op betaalde krachten en vrijwilligers. Er zijn al vijftig vrijwilligers gevonden. 'Die heb je ook wel nodig', zegt Ellie van den Bos, secretaris bij de coöperatie. 'Er zijn zoveel dingen die moeten gebeuren'.'We zien al dat het een echte groep is. Als iemand ziek is dan wordt er aandacht aan besteed. Of als er iets te vieren is', vertelt Van den Bos. 'Vrijwilligers besteden hun tijd aan de winkel omdat ze dat leuk vinden en belangrijk. Dus we moeten ook zorgen dat het zo blijft'.De eventuele winst die de winkel dan ook maakt, wordt weer geïnvesteerd in het dorp. De inwoners mogen bepalen naar welk doel.In september gaat de dorpswinkel open.