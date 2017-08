Kupers hoopt 'beste wedstrijd' te lopen op WK atletiek

(Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

Thijmen Kupers heeft rust nodig in aanloop naar het WK Atletiek. Daarom bereidde hij zich voor op trainingscentrum Papendal. 'Even niet in je vaste omgeving trainen voelt goed, het geeft rust.'

Geen moeilijke opgave

Zaterdag komt de specialist op de 800 meter voor het eerst in actie bij het wereldkampioenschap in Londen. Hij loopt de series aan het begin van de middag. Een op papier niet al te moeilijke opgave voor de atleet van Groningen Atletiek. In de halve finale begint het serieuze werk.



Zestiende van de wereld

Op basis van zijn persoonlijk record van net onder de 1.45.00 heeft hij grote kans om te overleven. 'Ik sta zestiende op de wereldranglijst. Dat betekent dat er nog heel wat anderen aanspraak kunnen maken op een finaleplaats. Niet iedereen zal z'n beste wedstrijd lopen. Ik hoop dat ik dat wel doe.'



Zelfvertrouwen

De lat wordt hoger gelegd bij het WK. Maar de afgelopen prestaties van Kupers geven hem vertrouwen. Hij won wedstrijden in Hengelo, Stockholm en Lille. Op zijn favoriete afstand werd hij voor de tiende keer nationaal kampioen.



Geen tactiek

Een winnende tactiek om de finale te bereiken heeft hij eigenlijk niet. 'Je moet gewoon zorgen dat je zo min mogelijk energie verspilt. Het zal waarschijnlijk zo zijn dat je moet afwachten en hopen op foutjes van anderen. Maar no way dat het een zekerheidje is.'



