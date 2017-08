Derde Groninger boer moet deel eieren vernietigen

De kippenboeren Hans en Anne-Greet Wilting uit Stadskanaal moeten op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit een deel van hun eieren vernietigen.

Het gaat om de eieren die in de eerste stal worden geproduceerd. De tweede stal is wél vrijgegeven, wat betekent dat de stof fipronil in die eieren niet is aangetroffen.'Wij zijn een uitzonderlijk geval', zegt Anne-Greet Wilting. 'We kunnen aantonen dat een deel van onze eieren volkomen separaat worden geproduceerd en dus schoon zijn. Het is nu wachten op de NVWA dat deze eieren worden vrijgegeven. Dat zou vandaag gebeuren, maar ik ben bang dat dat niet meer lukt.'Een deel goede en een deel slechte eieren. De eieren die de stof fipronil bevatten worden vernietigd, het gaat om 45.000 eieren per dag. Wilting schat in dat er meer dan honderdduizend eieren zijn vernietigd en afgevoerd door het bedrijf Rendac.