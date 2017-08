De keuze van de boeren: de kippen afmaken of niet?

De drie boeren uit de gemeente Stadskanaal die getroffen zijn door de eiercrisis, moeten allemaal een keuze maken of ze doorgaan met hun huidige groep kippen of hun kippen laten afmaken.

Het gaat om Hans en Anne-Greet Wilting uit Stadskanaal en Harry en Susanne Migchels en Erik en Agnes Zuidema uit Onstwedde. De drie boerenbedrijven maken verschillende keuzes.De kippen houden betekent dat de boeren de kippen in de rui doen, ze op een streng dieet zetten om ze na vijf weken weer te kunnen gebruiken voor de eierproductie. De andere optie is om de kippen te laten afmaken en met een nieuw stel hennen opnieuw gaan produceren. Maar de verwachte levertijd voor deze groep kippen kan oplopen tot een half jaar.'We denken daar nog over na, maar we neigen ernaar om met een nieuwe stel kippen weer opnieuw te beginnen', zegt Annegreet Wilting.De pluimveehouders Harry en Susanne Migchels hebben die knoop in elk geval doorgehakt. 'Wij doen onze kippen in de rui', laat Harry Migchels weten. 'Ze worden dan vijf weken op dieet gezet en daarna moeten de kippen weer vrij zijn van fipronil. Daarna kunnen we hopelijk weer eieren leveren. In de tussentijd worden de stallen ook ontsmet.'Ook Erik en Agnes Zuidema kiezen ervoor om hun kippen in de rui te doen. 'We hopen ze dan na vier tot vijf week weer te kunnen gebruiken.'