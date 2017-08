FC Groningen strikt Amerikaans talent

FC Groningen heeft de 15-jarige Amerikaan Stuart Ritchie gecontracteerd. Ritchie start volgend jaar bij FC Groningen onder-17.

Zijn contract gaat op 1 januari 2018 in en loopt tot medio 2019. Ritchie is een linksbenige verdediger, maar hij is ook op het middenveld inzetbaar.Ritchie speelde afgelopen jaar bij San Jose Earthquakes, de club waar oud-FC Groningen spits Danny Hoesen momenteel op huurbasis speelt.Ritchie heeft naast de Amerikaanse ook de Britse nationaliteit: hij heeft een Schotse vader.Het 15-jarige talent komt nu al in Groningen wonen en zal ook al meetrainen, om te kunnen wennen aan zijn nieuwe club en omgeving.