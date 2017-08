Burgemeester Galama: 'Kabinet, kom met compensatiepakket voor kippenboeren'

Burgemeester Baukje Galama (VVD) van de gemeente Stadskanaal vindt dat het kabinet met een compensatiepakket moet komen om de getroffen kippenboeren tegemoet te komen.

Ze neemt daarmee een voorschot op een mogelijk besluit van staatssecretaris Martijn van Dam (Pvda) van Landbouw. Die wil eerst onderzoeken of dit mogelijk is.'De boeren zijn getroffen, ze wisten er niets van', zegt Galama. 'Dan kun je als overheid niet zeggen: het is aan de ondernemers om dit op te lossen. Dit gaat buiten hun schuld om, maar de gevolgen zijn enorm. De boeren moeten een vangnet hebben in deze tijden van onduidelijkheid, er is hier namelijk veel geld mee gemoeid.'Galama hoopt dat staatssecretaris Martijn van Dam wil bewegen. 'Aan de ene kant worden de boeren gestimuleerd om afscheid te nemen van hun koeien om het mestoverschot tegen te gaan. Daar is ook subsidie mee gemoeid. Het gaat hier om een uitzonderlijke noodsituatie. Ook hier moeten de boeren tegemoet gekomen worden.'De Knoalster burgemeester bracht vrijdag een bezoek aan de boeren Harry en Susanne Migchels en Erik en Agnes Zuidema uit Onstwedde. Ze zegt diep getroffen te zijn door wat ze daar zag.'Deze boeren zitten met de handen in het haar. Ik snap dat een dergelijke crisis nog niet eerder is voorgekomen, maar ik heb er moeite mee wanneer gezegd wordt: laat dat maar aan de boeren over.'