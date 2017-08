Lees terug: Expeditie Grunnen springt erop los op het springkussenfestival

Vandaag aan boord van de Expeditiebus: presentator Ronald Niemeijer, cameraman Wijnand Klein en online redacteur Susanne Evers.

Ook vandaag kregen we via de Facebookpagina allerlei leuke tips binnen. Zo belandden we in Nieuwolda, waar we Corina en haar hardloopgroep aanmoedigden. En Jantjen kan jodelen, poeh. Ronald hielp Derk nog met combinen en we sloten de dag springend af op het springkussenfestival in Stadpark. Je ziet het allemaal in Expeditie Grunnen.Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!Benieuwd wat we verder allemaal gezien hebben? Om 18:00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.