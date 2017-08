Expeditie Grunnen: Alle tarwe moet van 't land

Midden op straat jodelen in Midwolda? Het kan vandaag in Expeditie Grunnen. Daar komen we Jantjen tegen, die dierenoppas is. Ze gaat vijf keer per jaar in het huis van de baasjes om op hun dieren te passen.

- De brug in Nieuwolda is opeens verdwenen- Ronald helpt Derk met het combinen van zijn tarwe- Corine loopt de marathon van New York voor de zieke kinderen in het Beatrixziekenhuis- We springen erop los in een speeltuin voor volwassenen...De uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!