Noord Vandaag: Internationaal orgelconcours in Groningen

In de stad Groningen wordt het internationale orgelconcours gehouden. Mensen uit de hele wereld komen naar de stad om op bijzondere Schnitgerorgels te spelen. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Het concours vindt plaats van donderdag 3 tot en met vrijdag 11 augustus. Uiteindelijk strijden twaalf organisten in drie selectieronden om in totaal vier prijzen: € 5000,- (1e prijs), € 3000,- (2e prijs), € 2000,- (3e prijs) en een aanvullende publieksprijs.Voor Liubov Nosova is het niet de eerste keer dat ze in Groningen is, maar het blijft speciaal. Ze wordt er emotioneel van.In de Eemshaven ligt het onderzoeksschip de OCEANA. De afgelopen dagen heeft de bemanning het gebied 'De Borkumse Stenen' beter in kaart gebracht. De gegevens die verzameld zijn tijdens de expeditie, worden gebruikt om dat gebied beter te beschermen.De onderzoekers hebben gekeken naar de conditie en verspreiding van verschillende bodemdieren en wat de invloed van menselijk handelen hierop is. 'Wat bijzonder is aan dit gebied, is de rifachtige structuur die gemaakt wordt door de schelpkokerworm. Het zou zonde zijn als die verdwijnt door de visserij', zegt Floris van Hest, directeur van Stichting De Noordzee.Het is een klap voor de horeca in Winschoten. Boelies Pub is sinds deze week gesloten. De horecagelegenheid bestond negentien jaar, maar door persoonlijke omstandigheden besloot eigenaar Gerard Boelens zijn deuren te sluiten.- De nieuwe brug tussen Zuidhorn en Noordhorn is sinds vrijdagmiddag in gebruik. Aan de brug is maandenlang gewerkt. Ronald gaat er heen.- Een klein destilleerderijtje maakt ambachtelijke Groninger jenever 'uut Midwolle'- Kupers hoopt 'beste wedstrijd' te lopen op WK atletiek- De rechter heeft besloten dat muziekschool De Notenboom 160 euro moet betalen aan Kira Dekker. De muziekschool en dekker hebben een conflict over achterstallig loon.- Lars Koehoorn hoopt weer de grens over te gaan met singleBekijk de uitzending hierboven of via Uitzending Gemist.