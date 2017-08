Muziekschool de Notenboom gaat in hoger beroep in zaak tegen Kira Dekker

Muziekschool de Notenboom gaat in hoger beroep in de zaak tegen zangeres Kira Dekker. 'Wij zijn teleurgesteld en vinden het niet rechtvaardig wat hier gebeurt.'

Dat schrijft de muziekschool vrijdagavond op Facebook. De Notenboom ligt in een conflict met Dekker over achterstallig loon en berichten die de zangeres op Facebook heeft geplaatst. In de berichten riep de zangeres onder andere op om geen muziekles bij de muziekschool te nemen.De eigenaresse stapte naar de rechter omdat de berichten 'beschadigend, grievend en onrechtmatig' zouden zijn.Vrijdagmiddag oordeelde de rechtbank in Groningen dat Dekker geen rectificatie hoeft te plaatsen van berichten op Facebook. Ook is de muziekschool veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en een bedrag van 160 euro, dat Dekker nog van de eigenaresse tegoed heeft.'We gaan hoe dan ook in hoger beroep of we starten een bodemprocedure', schrijft De Notenboom. 'Het kan toch niet zo zijn dat je maar van alles op Facebook mag zetten en al helemaal geen leugens. Word vervolgd!'