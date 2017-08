PvdA zet vraagtekens bij de inzet van leerlingen in homobos

De PvdA in de gemeente Oldambt stelt vragen over de maatregelen voor het Emergobos bij Westerlee. Omwonenden hebben geklaagd over het bos dat dienstdoet als homo-ontmoetingsplek.

Als oplossing is nu bedacht dat leerlingen van het Alfa-College die overlast moeten tegengaan. De leerlingen, alleen van de afdeling Uniformberoepen, gaan onder begeleiding van een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente op pad.´Maar door er te zijn hopen we anderen het enthousiasme te ontnemen om dingen te doen die we liever niet hebben´, aldus burgemeester Pieter Smit. Maar volgens de PvdA is het beter dat ervaren beveiligers de overlast verhelpen, in plaats van scholieren.'Wij vinden het zo'n delicaat en maatschappelijk gevoelig onderwerp, dat het ons niet gepast lijkt om leerlingen van uniformberoepen in opleiding in te zetten om het doel van het college te verwezenlijken', aldus een woordvoerder van de PvdA.