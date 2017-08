'Dramatisch' broedseizoen voor lepelaars op Schiermonnikoog

Een record aantal lepelaarsnesten was er dit jaar te vinden op Schiermonnikoog. Toch is het seizoen niet goed verlopen en zijn er maar weinig kuikens geboren.

'Het broedseizoen is zo dramatisch verlopen dat de 270 nesten, slechts 130 kuikens hebben opgeleverd', vertelt Petra de Goeij van de Werkgroep Lepelaar.'We begonnen met een heel koud voorjaar. Veel regen en storm. Dat hebben de kuikens niet overleefd. Ze passen niet meer onder de vleugels van de ouders en hebben zelf niet genoeg veren om te overleven', vertelt De Goeij. Ze houdt de vogels nauwlettend in de gaten en reist daarvoor regelmatig naar het eiland.'Ik doe dit werk sinds 2011 en heb nog nooit zoveel dode kuikens gezien. Het is dramatisch om te zien hoe de prachtige mooie kuikens van 15 dagen dood liggen in het nest'. Via ringen en zenders kan De Goeij de vogels nauwkeurig volgen.Er is te weinig voedsel voor de lepelaars. 'De garnalenstand is ingestort. Er is daardoor te weinig vis voor de vogels', vertelt De Goeij. 'We moeten zorgen dat de Waddenzee weer meer vis krijgt. De visserij zal moeten veranderen. Er zijn ideeën om grote gebieden af te sluiten. Dit zal het probleem oplossen.'De lepelaars komen vooral voor op de Waddeneilanden en in het Lauwersmeergebied. Er leven zo'n 6000 in Europa. 'Er hoeft maar een kleine ramp te gebeuren en we zijn deze mooie vogels weer kwijt', vertelt De Goeij.'Het lijkt erop dat de Waddenzee aan zijn limiet zit. De grote kolonies groeien niet meer en dat ligt niet aan de broedplekken bij de kwelders. Maar door een tekort aan voedsel.'