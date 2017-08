Meer diepgang voor bezoekers zeehondencentrum

Zeehondencentrum Pieterburen wil de bezoekers wat meer diepgang bieden. Elke woensdagmiddag is er daarom een Sciene Talk. Wetenschappers en andere deskundigen vertellen dan meer over de zeehonden.

De colleges gaan wat dieper op de diverse onderwerpen in. Naast de opvang speelt onderzoek ook een grote rol in het centrum. 'We willen een andere doelgroep trekken met deze lezingen', zegt Rens Kalsbeek van het zeehondencentrum. 'De sprekers gaan dieper op de onderwerpen in, zoals de bloedwaarden van een zeehonden en waarom de dieren gezien worden van plaag tot geliefd.'



Engels gesproken

Er zijn al een aantal sessies geweest. 'De filmzaal zit dan over het algemeen vol. Er zit wel een enkele keer iemand bij die het engels dan te moeilijk vindt, want de meeste lezingen zijn in het Engels', vertelt Kalsbeek.



De laatste Science Talk is op woensdag 30 augustus.