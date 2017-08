De Raaf: 'Van die soulbroeken heb ik heel veel verkocht'

Hij hoort net zo bij Winschoten als rozen en molens: modespecialist Chris de Raaf. Zijn naam staat synoniem voor decennialange kledingverkoop. Dat stopt nu: De Raaf heeft z'n winkel in de Langestraat verkocht. Daarmee komt een loopbaan van 50 jaar aan zijn einde.

16 jaar

Zestien jaar was Chris toen hij plotseling in het modevak terechtkwam. Zijn vader overleed en hij was de enige thuis die de zaak kon voortzetten, dus verruilde de jonge Chris de schoolbanken voor de kledingwinkel.



Met de tijd mee

In de jaren daarna bouwde hij de zaak uit en opende hij ook winkels in Appingedam en Delfzijl. Eerst heetten die winkels simpelweg “Chris de Raaf”, later doopten hij en zijn vrouw de naam om in “Lemon & Lime”. 'We moesten toch met de tijd mee en dit klonk lekker', blikt De Raaf terug.



Soulbroeken

Het kan niet anders dan dat De Raaf heel veel modetrends voorbij heeft zien komen in die vijftig jaar. 'Het meest in het oog springend was de tijd van de soulbroeken, dat we van die terlenka-broeken met wijde pijpen hadden in allerlei felle kleuren, en die pijpen werden ook steeds wijder. Daar heb ik er heel veel van verkocht.'



Aanbod

Maar na vijftig jaar stop De Raaf met het modevak. 'Ik werd gebeld met de vraag of ik de zaak wilde verkopen. Wie ben ik om dan te zeggen: nee.'



Hobby's

En dus staat de 66-jarige Chris de Raaf eind augustus voor het laatst tussen de spijkerbroeken, shirts en accessoires. 'Ik ga het wel missen, want het is een mooi en afwisselend vak. Maar ik heb nu weer tijd voor m'n hobby's en dat is ook fijn.' Chris de Raaf gaat dus met pensioen; de winkel blijft bestaan, maar dan met een andere baas.