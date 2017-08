- Kupers overtuigend door naar halve finale op WK atletiek

Thijmen Kupers heeft zaterdagmiddag een tijd van 1.45.53 gelopen op de 800 meter. Hij is daarmee door naar de halve finale op het WK atletiek in Londen.

Hij had een goede eindsprint in de benen en werd eerste in zijn serie. Kupers was de snelste van alle series.De snelste drie van de serie gaan door naar de halve finale. Die vindt zondag plaats.