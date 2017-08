ChristenUnie zinspeelt op noodfonds voor getroffen pluimveehouders

De Statenfractie van de ChristenUnie vraagt het Groninger provinciebestuur om zich in te zetten voor pluimveehouders die zijn getroffen door de fipronilaffaire. De ChristenUnie zinspeelt onder meer op een noodfonds.

In de provincie Groningen hebben inmiddels zeker drie ondernemers een deel van hun eieren moeten vernietigen.Statenlid Gerrit Jan Steenbergen is benieuwd op welke wijze de provincie Groningen getroffen pluimveehouders ondersteunt in gevolgen van de besmettingen.'Deze ondernemers worden buiten hun schuld om getroffen door een besmetting die grote gevolgen heeft voor hun bedrijf. De provincie moet hen ondersteuning bieden waar mogelijk', zegt Steenbergen.Naar aanleiding hiervan stelde de ChristenUnie een aantal vragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Zoals wat het college heeft gedaan nadat bekend werd dat ook Groningse bedrijven waren getroffen. Ook vraagt de fractie zich af hoeveel pluimveebedrijven precies de dupe zijn, en wil het weten of er een mogelijkheid bestaat om een noodfonds op te richten.Fipronil is een antiluizenmiddel dat is gebruikt om bloedluis bij kippen tegen te gaan. Bloedluis is een plaag in de pluimvee-industrie. Boeren strijden er al jaren tegen en het bedrijf Chickfriend leek een middel te hebben dat veel beter werkte dan de tot nu toe bekende methoden. Maar dat bedrijf bleek fipronil te gebruikenBedrijven die getroffen zijn door de fipronilaffaire, moeten hun kippen uit de stal halen en de stal reinigen. Na ongeveer zes tot acht weken leggen de kippen dan weer schone eieren. De andere optie is de kippen ruimen.