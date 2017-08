Delfzijl wil een wifi-netwerk in het centrum

Een goed werkend WiFi netwerk in het centrum. Daar wil de gemeente Delfzijl graag aan meewerken.

Het college reageert op schriftelijke vragen van de partij Lijst Stulp. Die was benieuwd of de gemeente iets ziet in een wifi-netwerk nu er waarschijnlijk subsidies beschikbaar voor komen. Eerder bleek de aanleg van zo'n netwerk financieel niet haalbaar.De jaarlijkse kosten van een netwerk waren te duur voor het centrum van Delfzijl, 11.000 euro aan onderhoudskosten van de antennes, plus een eenmalig bedrag van 4.300 euro voor de aanleg.Brussel stelt 120 miljoen euro beschikbaar om zes- tot achtduizend EU-gemeenten van een WiFi netwerk te voorzien. De gemeente gaat kijken of ze hier samen met de handelsvereniging aanspraak op kan doen.Het onderwerp wordt besproken worden tijdens de volgende vergadering van de Stuurgroep Centrumplan Delfzijl. Deze groep houdt zich bezig met de ontwikkelingen van het centrum in Delfzijl.