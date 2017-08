In Beeld: Volwassenen worden weer kinderen op springkussenfestival

Het begon met pech: door stroomuitval liepen de luchtkussens leeg. Maar de zon brak zaterdag door en er waren zo'n 500 bezoekers op het springkussenfestival in Stad.

Op de drafbaan werd de tweede editie van het Springkussenfest gehouden. De naam zegt het al: met tientallen springkussens, trampolines, hangmatten en andere speeltoestellen, voor iedereen die achttien jaar en ouder is. Volwassen worden weer kinderen, of zoals een bezoeker zegt: 'In iedereen schuilt nog wel een kind'.Vrijdag werd nog een aantal attracties stilgelegd vanwege de harde wind. De organisatie was bang dat bezoekers van de luchtkussens zouden worden geblazen.Het spande er nog even om of het festival wel zou doorgaan. In eerste instantie niet, door nieuwe regels van de gemeente Groningen. Maar uiteindelijk vond de gemeente toch ruimte voor het festival.