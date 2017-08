Brand verwoest vier bestelwagens

(Foto: De Vries Media) (Foto: Martin Nuver/112Groningen) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord) (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)

Een brand aan de Grondzijl in Groningen heeft zaterdagnacht vier bestelauto's in as gelegd.

De brand brak uit rond kwart voor drie 's nachts. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen, een hoogwerker en een schuimblusauto om de brand onder controle te krijgen.



Aanvankelijk was de brandweer bang dat het naastgelegen gebouw ook vlam zou vatten, maar dat kon worden voorkomen.



Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.