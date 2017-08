Smith: 'IAAF, IOC en WADA zijn laks'

Rutger Smith uit stevige kritiek op de atletiekwereld. Volgens hem klopt er niets van het antidopingbeleid. Dat zei hij nadat hij op het WK Atletiek in London tien jaar na dato alsnog een bronzen medaille voor het kogelstoten kreeg.

Die kreeg hij omdat de nummer drie op het WK in 2007, de Wit-Rus Andrej Michnevitsj, later op doping is betrapt. Daardoor schoof de als vierde geëindigde Groninger een plek op. Het is de derde keer dat Smith op deze manier alsnog een medaille krijgt.Hij stond er daarom ook met gemengde gevoelens. 'Ik vind dat de IAAF, IOC en WADA laks zijn. Kortom: het hele antidopingbeleid. Ik dacht: moet ik hier naar toe? Maar aan de andere kant: dit is een mooi platform om een statement te maken. En ik kon meteen wat lijnen uitgooien', zegt Smith tegen het Algemeen Dagblad.In 2013 werd Michnevitsj al levenslang geschorst vanwege het dopinggebruik. Dat Smith pas vier jaar daarna alsnog de medaille krijgt, is volgens de Groninger frustrerend: 'Ze geven teveel aandacht aan de dopingzondaar en niet aan de schone atleet. Dat maakt het frustrerend.''Er moet een keer iets gedaan worden. Er moet vers, jong bloed in de organisatie komen. Men moet schoon schip maken. Zolang dat niet gebeurt, gaat er ook niets veranderen.'Volgens de atleet is er maar één oplossing: over de problemen praten. 'Ik hou van mijn sport. Daarom ben ik hier en praat ik erover. En daarom ben ik eerlijk wat er moet gebeuren. Ik ben niet bang om dingen te roepen. Ik ben bang dat de sport misschien wel definitief kapot gaat. Het is daarom beter om alles in een keer uit te gooien dan stap voor stap.''Als nou gewoon in één keer alles en iedereen door het slijk wordt gehaald dan is het daarna klaar. Dan kun je gaan opbouwen en haken sponsors misschien weer aan', besluit de Groninger.