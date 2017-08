Expeditie Grunnen raakt Ronald kwijt bij automeeting Bareveld

Martinus en Greta zijn de laatste bewoners van het Begoniablok in Musselkanaal en dat doet ze pijn. De laatste twintig jaar zijn er veel woningen verdwenen en ook zij moeten verhuizen.

Maar we kwamen ook vrolijke verhalen tegen vandaag. Zo kreeg de vijfjarige Robin een bijzonder verjaardagscadeau, spotten we de bijzonderste auto's in Bareveld en verwelkomden we nieuwe Groninger...- Bloemen, bloemen en nog meer bloemen tijdens de atelierroute in Sellingen- Ester vertelt over haar mini-caravan 'Dinkie'- De vijfjarige Robin krijgt een bijzonder verjaardagscadeau- We spotten de bjizonderste auto's in Bareveld- Martinus en Greta zijn de laatste bewoners van het Begoniablok in Musselkanaal- Beschuiten met muisjes liggen klaar bij baby LiamDe uitzending van Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via Uitzending Gemist Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!