Grote Markt zingt 'Bauke bedankt' na wielertocht

Bauke Mollema lost drie keer het startschot voor de naar zichzelf genoemde tocht. De deelnemers kunnen 65, 110 of 165 kilometer fietsen. Voor het eerst is de start op de Grote Markt.

Daar is het om half acht in de ochtend al druk. Veel mensen schrijven zich op het laatste moment nog in. De start in het centrum van de Stad is vanwege het vijf jarig jubileum van de Bauke Mollematocht. En achteraf gezien ook vanwege de etappe-overwinning in de Tour de France.'Hij verdient het om een keer te winnen' en 'Met nog dertig kilometer te rijden en dan wegspringen is klasse', zegt menig fan van de Groningse renner nog voor de start. Verder antwoordt het merendeel dat ze 'voor de buis zaten' op de vraag waar ze waren op de gedenkwaardige zestiende juli van dit jaar.Mollema zelf rijdt 110 kilometer. Daarvoor heeft hij al menigeen de hand geschud en geposeerd voor de foto. Hij ondergaat het allemaal met een brede glimlach. De fiets pakt hij om even na negenen.Bij het verzorgingspunt in Zuidhorn is het opnieuw raak. Iedereen wil iets van Mollema, inclusief 'Vliegende keep' Jules van der Wardt van Radio 1. De deelnemers laven zich ondertussen aan halve bananen, koek en winegums.Bidons worden bijgevuld. Want er moet vanzelfsprekend ook gepresteerd worden. De bijna twee kilometer lange kasseistrook bij Zuidwolde is het toetje.Op de Grote Markt ligt de verdiende medaille klaar voor iedereen. Om ongeveer twee uur passeert Mollema de streep. Daarna volgt nog een korte huldiging. De helft van de ruim 2000 deelnemers juicht voor Mollema en zingt 'Bauke bedankt'.