Open dag FC Groningen trekt ruim 10.000 bezoekers

Zo'n tienduizend mensen hebben zondagmiddag de jaarlijks open dag van FC Groningen bezocht in en rondom het Noordlease stadion.

Om 13.00 uur werden de spelers één voor één gepresenteerd. Onder hen nieuwelingen Ritsu Doan, Lars Veldwijk, Django Warmerdam en Mike te Wierik. Daarbij zagen de supporters ook voor het eerste het nieuwe thuis- en uittenue van de FC.Later in de middag deelden de spelers overal in en rondom het stadion handtekeningen uit. De dag werd afgesloten met een wedstrijd tussen oud-FC-Groningen en een supportersteam.Volgende week zondag begint FC Groningen thuis de competitie. Dan staat direct de 'derby van het noorden' op het programma. De wedstrijd FC Groningen - sc Heerenveen begint om 16.45 uur en is ook dit seizoen weer te volgen via radio Noord.