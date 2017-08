Door de mand: Kees Vlietstra over onderschatting

Afgelopen woensdag, kantine camping op Ameland. Geërgerd gooide Sjoerd zijn kaarten op tafel. 'Dat heb ik weer. Een maat die niet kan klaverjassen. Ik heb bij de derde slag al geseind dat je met klavers terug moest komen, jij korfballer.'

Ik keek Sjoerd stoïcijns aan ondanks dat mijn bloed kookte. Hij had in alles gelijk. Ik kan echt niet goed klaverjassen, ik had bij de derde slag echt niet gezien dat hij geseind had en ik ben echt een korfballer. Sjoerd had dus gewoon gelijk. Waarom voelde ik dan zo'n woede? Nog steeds keek ik Sjoerd onbewogen aan. Opeens wist ik het. Ik was boos op Sjoerd omdat hij 'korfballer' minachtend uitsprak. Ik broedde op wraak. Maar eerst nog wat drinken. Sjoerd keek me verbaasd aan toen ik hem vriendelijk vroeg: 'Kan ik om het goed te maken je een flesje bier aanbieden, maat?'

Eind oktober 2011, Engelbert

'Hebben jullie de keeper van Aduard al gezien jongens?', vraag ik aan mijn spelertjes van Engelbert E2, het team van mijn oudste zoon. We zitten in de kleedkamer voorafgaand aan de kampioenswedstrijd in de najaarscompetitie. Ik krijg geen antwoord want niemand heeft mijn vraag gehoord. Ze gieren het uit omdat Pieter door de spanning zijn scheenbeschermers over zijn kousen heeft aangetrokken in plaats van andersom. Als het eindelijk weer rustig is en alle spelertjes aandachtig naar me kijken herhaal ik mijn vraag of ze de keeper van de tegenpartij al hebben gezien. 'Kleine keeper, hoog schieten,' roepen ze in koor.

Tevreden kijk ik mijn mede leider Harry aan. Dat hebben we ze toch maar mooi geleerd dit seizoen. 'Nou succes jongens. En o ja Daan, jij bent vandaag aanvoerder.' Schreeuwend gaan ze naar buiten voor hun kampioenswedstrijd. Pieter loopt achteraan. Hij loopt naast mijn maat, Harry. 'Dit wordt een makkie,' zegt Pieter terwijl hij naar de warming up van Aduard kijkt. 'Hoezo?,' vraagt Harry. Waarom wordt het een makkie?' Pieter wijst naar de spelertjes van Aduard en schreeuwt zodat iedereen op het veld het duidelijk kon horen: 'Kijk zelf dan, ze spelen in paarse shirts.

Afgelopen woensdag, kantine camping op Ameland

Na drie boompjes klaverjassen en veertien flesjes bier voor Sjoerd kwam de prijsuitreiking. Afgezien van mijn sein missertje met Sjoerd had ik foutloos gespeeld. Dacht ik. Ik verwachtte dan ook wel een podiumplaats. Hoopte op een rollade. Kon ik mee in de caravan komen. Sandra, de barvrouw, maakte de uitslag bekend. Ze begon met de laatste plek. De poedelprijs was voor Sjoerd. Met een satanisch genoegen zag ik Sjoerd onhandig naar voren strompelen. Hij was smoor. Sandra gaf me een knipoog. Ik had haar discreet gevraagd om Sjoerd steeds een nieuw flesje bier te serveren. Het heeft me veertien flesjes bier gekost maar het was het meer dan waard. Ik eindigde als eerste. 'En dat voor een korfballer,' riep ik naar Sjoerd toen ik mijn prijs in ontvangst mocht nemen. Jawel, een rollade.

Engelbert E2 was veel sterker dan Aduard. Meer dan negentig procent balbezit. Maar we kregen de bal maar niet in de goal van het kleine keepertje van Aduard. Hij tikte alle ballen voor de voeten van spits Daan weg of duwde de hoge ballen allemaal over de lat. Uit een zeldzame counter scoorde Aduard een frommelgoal na een blundertje van onze keeper Pieter. De paarse shirtjes wonnen met 1-0 en vierden dit opzichtig door in onze kantine taart te gaan eten. Paarse taart.

De Oranje Leeuwinnen zijn Europees Kampioen. In een wervelende finale won Nederland met 4-2 van Denemarken. In de aanloop naar de finale waren de Nederlandse vrouwen vol vertrouwen. Ze hadden immers de eerste poulewedstrijd van diezelfde Denen ook al gewonnen. Maar onze vrouwen hebben constant respect getoond voor de Denen. Er was dan ook totaal geen sprake van onderschatting. Ze hebben de Deense collega's voor geen centimeter uitgedaagd. Geen olie op het vuur.

De Oranje vrouwen hebben over het hele toernooi mooi voetbal gespeeld. Ook heb ik me kostelijk vermaakt om de buitenlandse keepsters. Moest regelmatig aan ons mantra bij Engelbert E2 denken: kleine keeper, hoog schieten. Het waren allemaal kleine keepsters. De ene blunder na de andere flater.

Verder viel de pijlsnelle Shanice van de Sanden op. U weet wel, Eljero Elia met paarse lippenstift. Ze liep twee weken lang heel hard. Vooral zonder bal. Shanice is een vrouwelijke mix tussen Ulrich van Gobbel en Peter van Vossen. Ze blonk uit in het corrigeren van haar eigen fouten (Van Gobbel) en in het ophitsen van het publiek door met haar armen te zwaaien (Van Vossen).

Maar goed, in de sport is onderschatting in combinatie met hoogmoed dus een dodelijk combinatie. Neem je tegenstanders serieus en daag ze vooral niet uit. Ook al heb je in een recent verleden een positief resultaat gehaald, zitten ze op korfbal of dragen ze paarse shirtjes. De Nederlandse voetbalvrouwen verdienen voor hun prestatie én gedrag diep respect. Morgen is de huldiging in Utrecht. Ik kan er helaas niet bij zijn. Ik ga nu eerst naar de kantine op de camping. Kijken of Sjoerd die dames ook zo goed vond spelen.

Kees Vlietstra