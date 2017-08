Motorrijder botst op geparkeerde auto

(Foto: De Vries Media)

Op de Paterswoldseweg in Stad is een motorrijder tegen een geparkeerde auto gebotst.

Volgens omstanders moest de motorrijder ergens voor uitwijken, maar over de exacte toedracht van het ongeval is nog niets bekend.



Het is niet bekend of de motorrijder gewond is geraakt.



Een berger heeft de motor en auto meegenomen.