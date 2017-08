'Dit is gemaakt voor alle sjompen'

De Groningse rapformatie 'Wat Aans!' komt met een nieuw nummer: Sjomp. Het is een ode aan alle mensen die zich wel eens gedragen als een sukkel. De single met videoclip is de opvolger van Trilploat.

Rik Baptist en Teun Heuvel wilden iets doen met het schierste woord van Groningen. 'We gedragen ons allemaal wel eens als een sjomp. Bijvoorbeeld tijdens een avond stappen', legt Teun uit. 'We hopen dan ook dat alle sjompen zich aangesproken voelen door het nummer en het aanslaat.'Verfrommelde bierblikken, stukken aangevreten pizza's en een oude bank. Het Hollywood gevoel is ver te vinden op de filmlocatie. Maar dat is ook de bedoeling. 'Ook de plek van de videoclip moet er Sjompig uit zien', vertelt Rik.De mannen hebben ook een gast artiest uitgenodigd voor de videoclip: Olaf Vos. 'Het is ontzettend leuk dat de jongens mij gevraagd hebben en het opnemen van deze clip gaat heel relaxed. Pizza, potje bier erbij', vertelt Olaf Vos.'Het is leuk om een BG'er in de clip te hebben. Hij was toch de eerste Groningse rapper,' vertelt Rik. 'En... er zitten natuurlijk weer wat mooie poedies in de clip. Want alleen met wat sjompen red je het niet'. Dus hebben de mannen wat professionele danseressen uit Amsterdam ingehuurd. Die na de opnames ook bekend zijn met het woord sjomp.Over een paar dagen moet de videoclip af zijn. Ook is het nummer dan te downloaden.