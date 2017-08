Brand op verlaten complex van VV Neptunia

Brandweerlieden bestrijden het vuur bi het oude clubgebouw van VV Neptunia (Foto: Richard Degenhart/FPS)

Op het voormalige complex van VV Neptunia in Delfzijl heeft zondagnacht brand gewoed. De brand brak even voor middernacht uit in een oud kantinegebouw.

De brandweer was met meerdere eenheden aan de Wierdeweg om de dakbrand onder controle te krijgen. Er waren extra voertuigen om te assisteren bij de waterwinning. 'We weten dat de waterwinning aan de Hoofdweg zit en dat is nog redelijk ver van het gebouw. Daarom hebben we extra voertuigen laten komen, om ons in ieder geval te garanderen van voldoende bluswater', aldus woordvoerder Matthijs Noordhoff van de brandweer.



De brand is van binnenuit ontstaan en is overgegaan naar het dak. 'Dat was voor ons ook de grootste uitdaging, om alle vuurhaarden tussen de dakpannen te bereiken', aldus Noordhoff.



Om 1.00 uur gaf de brandweer het sein brandmeester. Daarna ging de brandweer verder met het bestrijden van het vuur door extra openingen te maken, om het vuur van binnenuit te bereiken.



Kort na enen deed de brandweer een laatste controle.



De brandweer gaat er op dit moment vanuit dat er geen asbest aanwezig is in het pandje.