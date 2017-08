NAM onduidelijk over verjaring

De NAM geeft vooralsnog geen duidelijkheid of zij zich gaat beroepen op verjaring van schade door aardbevingen en mijnbouwschade. Dat blijkt uit navraag van RTV Noord.

Binnnenkort is het vijf jaar geleden dat de zwaarste aardbeving ooit in Groningen plaatsvond. Dat was bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6 op de Schaal van Richter. Tegelijkertijd zijn dan ook de schademeldingen verjaard.Een aantal weken geleden zei de NAM dat het bedrijf zich niet gaat beroepen op de verjaringstermijn van aardbevingsschade én mijnbouwschade. RTV Noord nam contact op met de NAM met de vraag of het bedrijf zelf ook met een verklaring over die verjaring komt.De NAM heeft daarna meerdere keren toegezegd dat ze snel met een verklaring zou komen. Maar die is er nog niet.De Groningse hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring verbaast zich over de handelwijze van de aardoliemaatschappij. 'De NAM zelf moet met een verklaring over de verjaring komen en niet een journalist. Het moet toch écht een verklaring van de NAM zelf zijn.'De NAM heeft wel een verklaring afgegeven via Twitter, dat zij zich niet zal beroepen op de verjaringstermijn van de aardbevingsschade.Ook daar zet Bröring zijn vraagtekens bij. 'De vraag rijst wie dat getweet heeft? Is dat zomaar iemand van de NAM geweest? Is het duidelijk wie dat heeft gedaan? Ik vind een tweet eigenlijk geen geschikte vorm om te verklaren dat je je niet op verjaring beroept','Dat moet echt in een officiële brief of op de website van de NAM. Een tweet vind ik dubieus', aldus Bröring.Afgelopen vrijdag tweette de NAM dat het streven is om binnen twee weken een verklaring op de website van de NAM te plaatsen over verjaring.Twee weken na het moment van de tweet is het 20 augustus. De schade en niet behandelde dossiers van Huizinge zijn een paar dagen daarvoor al verjaard, namelijk op 16 augustus.Eerder riep Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders op om oudere schades voor 16 augustus bij de NAM te melden. Om gedupeerden te helpen, is een voorbeeldbrief gemaakt. De brief is via dit artikel te vinden.