Opbouw Noorderzon begonnen: 'In tien dagen een dorp bouwen'

Het is rond negenen als de eerste vrachtwagens maandagochtend het plantsoen binnenrijden. Steunbalken worden uitgeladen en heftrucks vervoeren de spullen het park door. De opbouw voor de 27e editie van Noorderzon is begonnen.

Dat heeft heel wat voeten in de aarde volgens Milou, die de PR en communicatie van Noorderzon verzorgt. 'In tien dagen bouwen we eigenlijk een heel dorp, compleet met waterleidingen en stroom.'Het hele plantsoen is afgesloten, maar dat is ook wel nodig volgens De Boer. De heftrucks sjeezen over de volle breedte van de straat en verslepen enorme hoeveelheden balken en ander materiaal. 'We willen niet dat mensen per ongeluk ergens tegenaan fietsen.'Opbouwcoördinator Marijn Nagel is al sinds januari betrokken bij de logistieke operatie, die maar liefst tien dagen in beslag neemt.'Tegen het weekend denken mensen altijd 'het is bijna klaar', maar dan staat eigenlijk alleen nog maar het grote spul. Daarna begint de afwerking: Het ophangen van banners, plaatsen van trapjes, barren in de tenten zetten... Dat zijn juist de details die we zo goed mogelijk neer willen zetten.'Het festival is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, de afgelopen jaren niet groter geworden. 'De hoeveelheid bars en tenten is al jaren hetzelfde en ook het aantal locaties in de stad blijft telkens ongeveer gelijk', vertelt De Boer.Wat wel nieuw is, is een uitgebreider film- en lezingenprogramma. 'We zijn zelf ook heel benieuwd wat mensen daarvan gaan vinden.' Voor De Boer, die al sinds 2009 betrokken is bij de opbouw van het festival, begint het nu pas echt.'We werken met een best klein team het hele jaar door heel hard. Als al die mensen straks komen en het naar hun zin hebben, dan ben je wel heel trots.'Maar voordat het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Een half uur later is het al een stuk drukker en beginnen de eerste raamwerken zich te vormen. 'En nu maar hopen dat het goed weer wordt', lacht De Boer.Noorderzon begint op donderdag 17 augustus.