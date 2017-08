'Geen draagvlak voor zonnepark in Finsterwolde'

'Onder de omwonenden is geen draagvlak voor het toekomstige zonnepark in Finsterwolde.' Dat zegt actiegroep ZUN, die een enquête heeft gehouden onder de dorpsbewoners die er het meest mee te maken krijgen.

Meer dan driekwart van de ondervraagden is fel tegen de komst van het park met zonnepanelen.De actiegroep ZUN is boos over de plannen van de firma F&S Solar voor een zonnepark op het land van politicus Harm Evert Waalkens. Volgens ZUN voelen de mensen zich overrompeld. Horizonvervuiling is een vaak gehoorde term.De gemeente Oldambt zou gezegd hebben dat er wel draagvlak moet zijn voordat de plannen doorgang kunnen vinden. ZUN pleit voor een andere locatie voor het zonnepark elders in het Oldambt.