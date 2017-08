Lopend Vuur: Één keer per week post bezorgen is voldoende

'Als we ook in de toekomst post willen bezorgen bij de mensen in de dorpen, dan moet er snel iets gebeuren', zegt PostNL.

De noodklok is dus geluid. Hoe erg vind jij het als in het ergste geval je verjaardagskaart 6 dagen te laat op de mat valt? Kortom is één keer per week post bezorgen voldoende voor jou?Laat weten hoe jij over dit onderwerp denkt. We waarderen het enorm dat je meepraat! Laat je mening horen via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord).Vrijdag was de stelling: ' De Nederlandse zorg is z'n prijs waard ' Ruim 77% was het hier niet mee eens. In totaal is er 3.597 keer gestemd.