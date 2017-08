Kliniekopname geëist voor draaideurdief

(Foto: Flickr/Joe Gratz)

'Het kan zo niet verder', vond de officier van justitie maandag. Daarom eiste het Openbaar Ministerie dat een 27-jarige man uit Groningen wordt opgenomen in een kliniek. De Stadjer stond terecht voor diefstal.

Het OM eiste een zogenoemde ISD-maatregel. Dat betekent dat de man twee jaar wordt opgenomen in een kliniek voor veelplegers.



'Ik zal het wel gedaan hebben'

Op 3 juni stal de man flessen met drank van de boot van café De Toeter aan de Turfsingel in Groningen. De man kan zich dit niet herinneren omdat hij cocaïne had gebruikt en dronken was.



Wel geeft hij toe dat hij het gedaan heeft. 'Ik had die flessen, dus dan zal ik het wel gedaan hebben', zei de man in de rechtbank.



Diefstallen en heling

De afgelopen jaren werd de Groninger vaker veroordeeld voor diefstallen en heling. Ook onderging hij verschillende behandelingen, maar telkens gaat het weer fout. Zelf denkt de man ook dat hij hulp nodig heeft omdat het anders weer misgaat.



De man zit op dit moment vast. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.